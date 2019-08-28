權威雜誌10版鬧爆尼馬：球壇災難

兩年前以救世主姿態加盟法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)，被睇好可以帶領呢支法甲豪門喺歐聯封王，可惜時間過去，尼馬唔止未能幫球隊實現願望，依家更只係終日纏繞喺爭取轉會離隊一事。近日著名嘅《法國足球》竟然用咗成10版篇幅去鬧爆尼馬，真係估佢唔到喎！



《法國足球》喺封面就用「災難」兩隻大字去形容尼馬，仲講出咗佢3樣嘢，分別係「停滯嘅職業生涯」、「被損害嘅個人形象」、「鬧轉會嘅積極份子」。簡單講，就係尼馬加盟PSG之後，幾乎毫無建樹，舊年夏天世界波，不斷插水又成為全球笑柄，今年夏天就憑無休止轉會成為球壇焦點。



仲記得加盟PSG初期，尼馬曾經承諾要打破世界球壇局面，而《法國足球》就咁回應：「佢承諾要改變足球，但佢自己都未達外人預期，更加唔好提佢對PSG承諾。」呢本雜誌仲用尼馬對比起同齡時期嘅巴西球星，諸如比利、羅馬里奧、朗拿度、朗拿甸奴、李華度同卡卡等等，形容尼馬各方面都遠遠及唔上其他巴西經典球星，當中除咗卡卡係同樣早熟早殘，喺09年加盟皇馬之後就開始下滑，算係同尼馬比較接近，但講成就，尼馬都係差一大截囉！



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