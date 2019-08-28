水晶宮出局　證明曼聯連乙組仔都不如

水晶宮上場英超贏曼聯2:1，近30年首次聯賽作客擊敗紅魔鬼，點知喺周三(28日)凌晨英聯盃第2圈，水晶宮主場被乙組仔高車士打淘汰，難怪賽後曼聯亦被拖落水，被球迷寸佢哋連乙組仔都不如



水晶宮同高車士打踢和0:0，1.14倍主W大熱倒灶之餘，水晶宮更加喺互射12碼階段，有中場安祖斯唐辛射失，輸4:5出局，唔知係唔係因為上場擊敗曼聯，搏得太盡，所以搞到今場腳軟。



不過，賽後球迷焦點並非水晶宮意外出局，反而係趁機踩曼聯，指紅魔鬼輸畀水晶宮，而水晶宮被高車士打淘汰，照咁推論，曼聯應該連乙組仔都不如。



呢個推論比較牽強，曼聯咁都畀人寸餐飽，真係無辜，希望佢哋之後可以踢爭氣波，贏番幾場，否則就真係變「乙組球隊」。



除咗水晶宮之外，另一支英超球隊諾域治亦以0:1不敵乙組仔卡維尼淘汰，今屆英聯盃真太冷，各大豪門要睇路啦。



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