林書豪同細佬同日簽約　發文告別NBA

林書豪已落實加盟北京首鋼，出戰今季的CBA，他在個人社交平台亦深情告別NBA，並期望在CBA能夠創造更多歷史。



J-Lin上載了自己穿上了北京7號球衣與弟弟合照的相片：「我要多謝NBA、多謝過去9年一直支持的每一位！代表亞洲人在NBA這個級別聯賽打波，絕對是很特別的事，對我每一位曾經伴我同行的人非常感激。」他對即將在CBA展開新一頁充滿期待：「我接下來與北京合作感到興奮，我一直都知道有一天會來到CBA，能夠在中國球迷面前打波是我的榮幸。我來了，希望能夠為這裡創造更多歷史！」



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林書豪還鼓勵在台灣打波的弟弟林書緯：「我也要恭喜林書緯與富邦勇士續約，我們能夠同一天簽約，這也是我永遠珍惜的東西。愛你，弟弟！」J-Lin曾於2010參加NBA選秀，但遺憾落選，後來獲金州勇士睇中，成功闖入NBA，他在紐約人成名，更令全球吹起「林瘋」；在職業生涯至今，他在NBA打拼了9年，效力過8隊球隊，上季加盟多倫多速龍，隨球隊奪得總冠軍。







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