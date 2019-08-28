玩咁大？史浩克輸波報警求助

德甲史浩克04上輪聯賽主場慘吞拜仁慕尼黑3蛋，不過喺比賽途中先後出現兩個問題球，拜仁球員兩次喺自己禁區內犯手球，點知主球證都唔吹，然後仲要VAR球證都冇反應，結果3日之後，有史浩克球迷唔順氣，決定報警求助，認真搞笑呀！



話說第一個問題球出現喺55分鐘，當時史浩克有角球，中堅拿斯達錫喺遠柱頭槌攻門，點知畀擰轉身跳起嘅拜仁守將班捷文柏華特張開嘅左手拍走個波。賽後，史浩克教練華拿就話：「個波飛向龍門，佢隻手臂就張開90度，我唔係話佢有心，但佢個動作係明顯擴大咗防守區域。」



至於另一球出現喺63分鐘，史浩克中場卡利古尼主射罰球，個波飛向龍門，但拜仁排喺禁區內嘅人牆最左邊嘅比列錫，就用左手將個波擋出底線，呢球亦係明顯犯規，可惜球賽又係睇唔到。



查實當時史浩克輸緊2粒，如果兩個12碼都有判法，結局隨時改寫。史浩克球迷最終唔順氣都好正常，不過決定報警真係估佢唔到。據知史浩克球迷係以主球證同VAR球證涉嫌欺詐去提告，而當地警方已經開始展開調查咁話添！





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