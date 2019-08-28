【有片】巴西新星零角度入波+扭爆5人

周三(28日)早上南美自由盃8強次回合，兩支巴西球隊內訌，甘美奧作客以2:1反勝彭美拉斯，並憑作客入球優惠淘汰對手。



甘美奧新星艾華頓索拉斯今場成為主角，先以「零角度」凌空射入，之後再1個扭5個，造就隊友阿里遜「執雞」入波。



艾華頓索拉斯嘅「神級演出」引起歐洲各大球會注意，隨時喺9月2日轉會市場關閉前，快閃登陸歐洲豪門。



23歲嘅艾華頓索拉斯喺今夏美洲國家盃已經有出色表現，協助巴西捧盃，自己亦以3個入球，獲神射手殊榮。當時佢自爆，話自己好適合英超踢法，特別提到曼聯，可惜紅魔鬼似乎對佢冇興趣，英超轉會窗已於8月8日關閉，曼聯依家想買都唔得。



不過，其他歐洲豪門仍然有機會簽艾華頓索拉斯，其中PSG即將賣走尼馬，加上基利安麥巴比、卡雲尼受傷，好需要簽新射手。而且PSG總監李安納度係巴西名宿，以佢嘅人脈加上PSG嘅財力，絕對有能力閃簽艾華頓索拉斯。



值得一提，巴西名宿朗拿甸奴都係出身於甘美奧，並轉投PSG走上巨星之路，就睇下艾華頓索拉斯能否複製師兄成名之路。



另外，AC米蘭收購馬體會前鋒安祖哥利亞，遇到阻滯，可能轉為打艾華頓索拉斯主意，甚至連皇馬同巴塞都有興趣買佢，艾華頓索拉斯可能成為今夏轉會市場最後一個高潮。



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