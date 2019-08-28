【有片】懶醒咀女慶祝　老尷到唔敢睇！

巴西中場雲達臣，應該希望將呢場比賽忘記得一乾二淨，因為實在係太尷尬同黑仔喇！保加利亞勁旅盧多格德斯，新季聯賽首仗鬥索菲亞斯拉維亞，去到比賽尾段，雲達臣伏兵遠柱一腳抽入，佢開心到即刻跳過欄杆、叫看台上嘅老婆落嚟咀嘴慶祝。當佢深情錫緊老婆嘅時候，原來被判越位入球作廢，已經重新開番波，到佢咀完返入場時先恍然大悟。最慘嘅係睇番慢鏡，佢根本冇越位，球入波100%係應該計！



盧多格德斯近年於保加利亞成績一流，不時殺入歐聯分組賽，雲達臣係球隊老臣子，16年更曾射爆巴黎聖日耳門大門，波底絕對唔差。新季首戰盧多格德斯主場出擊，去到完場前仲係0:0，雲達臣終於搵到入波機會，接應隊友遠送門前第一時間射入，喂入咗奠勝球喎梗係興奮，呢個好男人即刻跳去觀眾席搵老婆。



當老婆行完落嚟，兩公婆係咁咀嘅時候，原來球波已經吹咗作廢，好快已經重新開始，鏡頭之後影住雲達臣仲咀緊，真係尷尬到唔敢睇。到雲達臣抹完嘴行返入場，見到已經開緊波，先知自己瘀咗，當時個樣堅係慘。睇番慢鏡，雲達臣接應傳送時肯定冇越位，明明入波又唔計，自己無啦啦老尷上太空，場波仲要互交白卷盧多格德斯失分完場，堅係慘到冇人有！



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