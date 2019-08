南華MVP蔡再懃宣布離隊：永遠在心中

應屆甲一聯賽最有價值球員蔡再懃今日(28日)於社交網站宣布下季離開南華,暫未透露去向。這位24歲得分後衞效力南華三季,成為這支班霸球隊的進攻核心,上季表現登上生涯高峰,常規賽場均14.4分,季後賽數據更提升到19.8分,協助球隊贏下銀牌冠軍後,再以全勝姿態在聯賽完美封王。





憑著超班實力,蔡再懃這個名字早已在學界、大專成為焦點,2015年他獲邀加盟南華旗下球隊南青,更以場均21.43分壓倒前加拿大國家隊成員泰那和余理洋,20歲成為聯賽「得分王」。效力南青一季後他獲提拔加盟南華,2017年協助球隊擊敗永倫奪得個人首枚冠軍指環。2018年南華在季後賽總決賽不敵東方龍獅失落錦標,當時蔡再懃因為自己不穩表現感相當自責。上季他和球隊捲土重來,在新教練巴拿莫域領軍下,整隊南華的殺傷力都大大增強。最終南華在常規賽及季後賽收穫全勝佳績,蔡再懃生涯第二次登上甲一總冠軍寶座。他在社交網站貼文說到,南華是他的成名地,作出這個決定非常艱難,感激球隊一直以來的支持:「Love you SCAA...in my heart forever(我愛南華,永遠在心中。)」













蔡再懃宣布離隊全文:

「下年度,我將會離開南華。。

南華是我長大的地方,亦是成名的地方。

沒有南華會這個大家庭,我都唔能夠行到呢一刻。

做出呢個決定,感覺非常艱難。

五年的南青及南華生涯...

在此我要感謝一直提攜我同比好多機會我嘅領隊洪生、所有教練、球隊管理、所有隊友以及球迷的支持!

在此感謝家人一直在背後的支持,他們就是我的原動力。

Love you SCAA...in my heart forever」