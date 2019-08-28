南華MVP蔡再懃宣布離隊：永遠在心中

應屆甲一聯賽最有價值球員蔡再懃今日（28日）於社交網站宣布下季離開南華，暫未透露去向。這位24歲得分後衞效力南華三季，成為這支班霸球隊的進攻核心，上季表現登上生涯高峰，常規賽場均14.4分，季後賽數據更提升到19.8分，協助球隊贏下銀牌冠軍後，再以全勝姿態在聯賽完美封王。





憑著超班實力，蔡再懃這個名字早已在學界、大專成為焦點，2015年他獲邀加盟南華旗下球隊南青，更以場均21.43分壓倒前加拿大國家隊成員泰那和余理洋，20歲成為聯賽「得分王」。效力南青一季後他獲提拔加盟南華，2017年協助球隊擊敗永倫奪得個人首枚冠軍指環。2018年南華在季後賽總決賽不敵東方龍獅失落錦標，當時蔡再懃因為自己不穩表現感相當自責。上季他和球隊捲土重來，在新教練巴拿莫域領軍下，整隊南華的殺傷力都大大增強。最終南華在常規賽及季後賽收穫全勝佳績，蔡再懃生涯第二次登上甲一總冠軍寶座。他在社交網站貼文說到，南華是他的成名地，作出這個決定非常艱難，感激球隊一直以來的支持：「Love you SCAA...in my heart forever（我愛南華，永遠在心中。）」













蔡再懃宣布離隊全文：

「下年度，我將會離開南華。。

南華是我長大的地方，亦是成名的地方。

沒有南華會這個大家庭，我都唔能夠行到呢一刻。

做出呢個決定，感覺非常艱難。

五年的南青及南華生涯...

在此我要感謝一直提攜我同比好多機會我嘅領隊洪生、所有教練、球隊管理、所有隊友以及球迷的支持！

在此感謝家人一直在背後的支持，他們就是我的原動力。

Love you SCAA...in my heart forever」









