「老公」已成後備　大坂直美戀情曝光

美網剛開打，爭取衞冕的日本天后大坂直美，在個人社交平台疑似公開戀情。



雖然目前正專注美網比賽，但大坂直美在球場以外亦活躍於社交平台，最近不斷更新自己遊世界的趣聞，日前在個人Instagram忽然同饒舌歌手YBN Cordae講生日快樂，亦上載一條二人一齊的短片，再加上「心心」、「喊喊樣」及「蛋糕」；短片所見，Cordae起初被拒上車，跟住大坂不停笑，隨後又讓他上車，猶如小情人打情罵俏。



21歲的大坂直美去年在美網奪冠，成為日本首位贏得大滿貫女單冠軍球員，其IG有超過94萬粉絲跟隨，早前已被傳媒爆料與YBN Cordae交往甚密，此Post一出，網友即不停留言追問他們是否拍拖：「你們拍拖嗎？」「你們超可愛」。一直都少談感情事，但她曾經笑說地講過網球王子漫畫主角越前龍馬是她的老公，看來現在已「變心」了。



至於大坂直美於首圈則以6比4、6比7(5)、6比2險勝比蓮高娃。



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