創富Form直播德乙　走地之鬼Ready畀料！

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「創富Form」東網直播德乙，就係大家傾波經齊齊搵錢嘅時候，有咩好得過有波睇，又有錢搵先！今個星期又有3場好嘢，同大家報報播邊場先，周五晚深夜12點半先有辛特侯遜對達斯泰特，星期六夜晚7點就有比勒費爾德對格雷特霍夫，去到周日晚7點半，戲碼就係漢堡對漢諾威。



有德乙直播，梗係有「走地之鬼」Jason同樂比助陣，呢2位博彩專家最叻玩即場投注，會同大家現場齊齊度波，捉緊最準確一刻落注，贏錢機會自然高啦。最奧妙之處係球迷們可去到《東網體育》Facebook同主持人溝通攞料，到時你有高見，教番佢哋轉頭都仲得。

除咗即場直播嘅德乙波之外，「走地之鬼」仲會講埋周六、周日其他聯賽嘅重心賽事，總之就大把心水同大家分享，梗係要嘜低時間，到時齊齊搵食！



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