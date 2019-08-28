【有片】等咗601日！韋舒亞終於入波啦

周三(28日)凌晨英聯盃第2圈出現1位熟悉，而又久違嘅入波球員，就係韋舒亞。呢位前阿仙奴中場趁對手犯錯射入，協助韋斯咸以2:0擊敗紐波特郡，亦係韋少近601日以來第1個入球。



韋舒亞對上一次入波，已經係2018年1月3日，當時為阿仙奴射破車路士大門，但該季之後就轉投韋斯咸，正式同母會兵工廠結束超過10年關係。



2008年9月韋舒以16歲零256日成為阿仙奴史上最年輕聯賽上陣球員，唔經唔覺已經出道11年，但其實佢現時只係27歲，卻令人覺得佢好似係1位「老將」。



除咗因為韋少出道早之外，亦由於佢早熟早殘，經常受傷患困擾，過去10年因為受傷缺陣近1400日，錯過超過170場比賽，即係差唔多4年時間做咗「文員」，上季亦只上陣8次。正因為咁，令人覺得韋舒亞已經接近「退休年齡」。



不過，韋舒亞今場波踢咗82分鐘，而且仲有波入，似乎已走出傷患陰霾。值得一提，韋舒亞首次為阿仙奴入波，就係11年前英聯盃對錫菲聯，希望佢今次建功，可以重新有一個好開始。



立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/yxa3a8z8

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。