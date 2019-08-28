爆料！前隊醫數臭占士洛迪古斯

因為小腿受傷，將會缺席嚟緊哥倫比亞國家隊兩場國際賽嘅皇家馬德里球星占士洛迪古斯，本來已經慘慘豬，點知近日突然再被前哥倫比亞國家隊軍醫法比奧告魯斯公開數臭佢唔專業，法比奧告魯斯直頭轟佢「壞咗腦」，根本全無專業精神呀！



法比奧告魯斯話：「呢個孩子根本完全唔專業！喺要為新賽季做準備嗰陣，佢只關心條眉毛修好未？喺需要努力練習嗰陣，佢就掛住研究髮型。你會以為所有皇馬球員都好專業，會為新球季做好準備，但占士並唔係咁，佢今次受傷，根本係因為佢腦有病！一個養傷幾個月嘅球員，反而去完一場又一場嘅派對，佢有冇搞錯呀？」法比奧告魯斯話一早已經預計到，占士洛迪古斯喺皇馬唔會有運行！」



呢位哥國前軍醫，仲拎C朗同「J神」去比較：「人哋C朗去一星期旅行，帶家人去希臘，之後一星期，佢就聘用15人團隊為去自己安排季前訓練。C朗係我見過最專業嘅球員，但占士帶傷踢完世界盃，然後去沙灘。占士喺美洲國家盃之後就去度假，完全唔訓練，你要知道當時佢連去邊度落班都未知呀？」



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