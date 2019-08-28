【專欄輪住嚟】足可圓夢！足球感動生命

距上季港超聯結束剛好三個月，在這短短的三個月裏，無論是和富大埔或整個香港社會，都經歷了大小不同的起伏跌宕。然而，風雨過後總有晴天，窘境過後總有機遇﹗踏入八月底，新一季港超聯也即將開鑼。



很多朋友問我，經歷了上季高峰，和富大埔在新一季有甚麼目標？如果說希望衞冕港超聯，個人認為既艱難又不現實。因除了教練及球員們的努力不懈，亦要天時地利人和配合。故新球季我最關心的是，和富大埔能否秉承一直以來的信念，繼續為香港社會帶來正能量。



作為門外漢，香港球壇似乎離我很遠，與和富更是風馬牛不相及，但緣份讓我有機會從足球中學習。和富社會企業於2006年開始冠名贊助大埔足球會，並於同年以和富大埔之名參賽至今。和富所以參與其中，一個主因乃大埔是首支升班出戰本地頂級聯賽(當時為甲組聯賽) 的香港丙組(地區) 足球聯賽球隊，球隊凝聚了不少於當區成長的年青球員，並以足球為舞台，讓他們追逐夢想。因為這個信念，當我有機會與大埔合作時，大家一拍即合，和富大埔應運而生，而青年正向發展亦成為了我們一項重要工作。



年青人透過足球訓練，對其身心發展均有正面幫助，除了老生常談的建立團隊合作精神外，年青人更可發揮潛能、追逐足球夢；更重要的是，透過球隊與年青球員的日常相處，讓他們積極參與公益慈善活動，例如與低收入家庭的青少年交流、與無家者以足球互動，使球員了解足球其實不只是運動，更是一個協助他人及傳播正能量的平台，甚至是一種改變他人人生的方法。這些正正是我對和富大埔的期望，亦是我們球隊多年來的目標，使「足可圓夢」，以足球感動生命！



參與足運多年，面對過不少困難挑戰，例如球隊經費、降班及球員發展等問題。這些問題，經過球會多年的深耕細作，總算迎難而上，但和富大埔作為區隊，畢竟資源有限，故在很多問題上仍有可改善空間；而如果政府能夠在足運發展上多作配合，無論是政策或資源上，將更有助我們這種區隊，以至整體香港足運的進一步發展。



話說回來，球隊最基本的工作，還是球賽本身。一如既往，我們希望香港市民都能透過和富大埔欣賞到賞心悅目的賽事，為市民帶來歡樂及正能量。新一季，我們將出戰亞冠盃這項亞洲足協的最高級別賽事，賽事雲集了全亞洲各地頂級球會，我們作為「初哥」的目標明確，就是盡可能為香港爭光。爭取成績同時，從中學習及汲取經驗，並為香港球迷帶來精彩球賽，以快樂足球為香港社會注入正能量﹗



最後，雖然和富大埔在上季過後確實出現了一陣子困難時刻，但在球會上下同心協力，矛盾最終得以解決，現正全力向新一季賽事進發，務求為球迷爭取佳績。本人確信，香港社會雖值動盪之秋，但香港人定能迎刃而解，讓香港重新凝聚出發，繼續前進﹗





和富大埔

會長 李宗德