港超專版　10路雄師新焦點　一帖睇晒！

2019至20年度「中銀人壽香港超級聯賽」即將展開，這個夏天，各路雄師在轉會市場都十分積極，職球員變動更是自港超成立以來變化最大的一季。每隊各有焦點，有新帥、有老將、有新星，趁開鑼前上番個「港超雞精班」，睇波時就不會一頭霧水，粉絲們，上堂喇！



和富大埔

孫銘謙近年最有潛質球員

去季首奪聯賽冠軍的和富大埔，職球員均出現大變動，主教練由馮凱文與郭嘉諾一同擔任，「馮Sir」同時兼任總監，球員方面，就有陸志豪、陳文輝、車潤秋、陸平中、許嘉樂、孫銘謙、金玟基等加盟。「馮Sir」認為陣中19歲小將孫銘謙值得球迷關注：「『孫銘』係近年最有潛質嘅球員，上季佢喺凱景第一季踢港超，已經表現出水準，無論邊個做香港隊教練都揀佢。『孫銘』仲有好大進步空間，佢要兼顧讀書，能否更上一層樓視乎佢嘅心態。」





傑志

國家隊級新教練帶藍鳥飛

去季勇奪社區盃、高級組銀牌、足總盃的傑志，今季誓要重奪聯賽冠軍，既簽下洛迪古斯、基爾頓、蘇沙、霍斌仁，還留用多名年輕球員。同時間，「藍鳥」教練團亦出現新面孔，該隊成功邀請曾執教波黑國家隊的施利斯高域出任總教練，亦增聘前越南國家隊體能教練裴鋕垣擔任體能教練。



會長伍健透露，施利斯高域與裴鋕垣能起相輔相成的作用，在他們帶領下，一眾球員季前的表現相當不錯，年輕小將亦有進步。





冠忠南區

重點栽培本地前鋒陳廣豪

矢志爭奪球會史上首個錦標的冠忠南區銳意加強攻擊力，不但羅致了澳洲前鋒查維斯，還引入陳肇鈞、陳廣豪等華人射手。連同原有班底，南區鋒線可謂相當豪華。



主教練鄭兆聰對去季屢入世界波的陳廣豪寄予厚望：「我欣賞陳廣豪喺禁區內、外嘅射門能力，上季佢各項賽事總共入咗8球，呢個球員係有能力嘅，但要畀少少時間佢，唔可以急。我哋希望栽培佢，因為識入波嘅本地前鋒未必有好多個，希望佢有耐性，繼續跟我哋嘅外援學吓嘢！」





富力R&F

唔止伊高！𥄫實16歲陳嘉宝

5,000萬大軍富力R&F積極增兵，大眾的目光均放在伊高沙托尼、林柱機等球員身上，主教練楊正光則認為，年僅16歲的陳嘉宝亦不容忽視。



楊Sir說：「佢嘅技術及體格絕對比一般同齡球員突出，之前已經以U16嘅年紀踢U18嘅代表隊，以及港甲賽事。今季正式成為職業球員，相信對佢成長有好大幫助。陳嘉宝訓練時好快適應到快速及緊迫嘅節奏，用波及射門能力亦非常好，如果繼續努力，佢可能係另一位以16歲之齡喺港超上陣嘅球員！」





東方龍獅

胡晉銘大進步堅Sir都睇好

東方龍獅經歷一個不如意的球季後，不論管理層，還是球員均有大幅變動，除獲「最佳教練」李志堅加盟外，亦簽入15名新兵爭逐亞洲賽。



眾多新兵中，「堅Sir」特別看好胡晉銘：「我喺飛馬嘅時候同『晉銘』合作過一季，今季見番佢，覺得佢各方面都進步好多。佢係一個技術型嘅防守球員，有能力打到幾個位置，具備現代足球嘅中場球員質素。我覺得佢喺未來嘅日子可以走得更遠，加上佢嘅紀律、態度都好好，所以我對佢好有期望！」





香港飛馬

金球王馬高斯＋陳7有咩火花？

「好波啦！隻左腳又犀利啦！態度又好啦！希望佢可以幫到球隊有好成績！」香港飛馬主教練文彼得說。能夠獲得新任教頭「文帥」如此讚賞的人絕非泛泛之輩，他說的是去季效力夢想FC、表現備受好評的西班牙中場馬高斯。



馬高斯雖然司職中場，但他上季於各項賽事合共轟入11個入球，成為隊中神射手。不僅如此，馬高斯部分入球更是金球中的金球。去季季末，飛馬隊長「陳7」陳肇麒曾公開表示希望與馬高斯合作，如今好夢成真，即管看看他們能擦出怎樣的火花！



香港飛馬會方同時透露有意承辦明年鼠年賀歲盃，或者會邀請日職和美職聯球隊來港獻技。





理文

陳曉明：等睇李康廉老來嬌

上季首奪菁英盃冠軍的理文今夏簽入列斯奧、佐迪、李康廉、李瀚灝等經驗豐富的球員，主教練陳曉明繼和富大埔和天水圍飛馬後，再與李康廉合作，「陳Sir」對此子的重要性予以肯定：「首先，佢唔會因為自己已經35歲，喺練波、健身方面做少啲，反而做得好足，令到其他球員唔敢偷懶，第二，佢可以提升全隊波嘅技術。雖然近年大家有少少遺忘咗李康廉，但我覺得佢今季有機會『老來嬌』，令大家記得番佢係好出色嘅華人球員。」





愉園

力量型快翼袁世傑挑戰巨人

老牌球會愉園經過「3年計劃」後，今季終回到頂級聯賽，除留用大部分升班功臣，還引入屠俊翹、林毅東、加維蘭、艾度古斯、盧斯安奴等。秉持培訓年輕球員宗旨的愉園，陣中有多名具潛質的年輕球員，6月曾出戰20歲以下5人足球亞洲盃決賽周的袁世傑（右圖），便是其中一位，這位快翼更獲愉園主教練鮑家耀盛讚：「袁世傑嘅速度同技術幾好，球隊獲得港超資格後，佢操練積極咗好多，力量可以抗衡到超聯球員，希望佢繼續進步。」





標準流浪

新血彭林林勝在夠快

闊別一季再戰港超聯的標準流浪，組軍雖倉促，人腳卻絕不失禮。球隊成功羅致歐陽耀冲、安達、杜馬思、安基斯等具經驗的球員，配合彭林林（左圖）、潘柏安、鍾昇霖、鄧樂文等年輕小將，期望在以老帶新下，能為香港培育新血。



教練黃展鴻特別看好彭林林，更在友賽中安排「林林」出任中場中，他解釋原因：「佢嘅優勢係搶波嗰下幾快，如果淨係擺佢打邊，就淨係用到邊線範圍，所以我想擺佢喺中間，要求佢不斷跑動，盡量利用佢嘅優勢。」





佳聯元朗

外援箭頭「優先考慮」祖連奴

去季多次為球迷製造驚喜的佳聯元朗，新季主教練改由陳文俊出任，雖有多名主力離隊，但同時補充了數名具經驗的球員，如曾至孝、黎厚希、祖連奴等。



相隔一季再效力元朗的祖連奴獲「陳Sir」激讚：「佢好快融入到球隊，喺前線配合、逼搶都幫到手，會係重要一員。我哋有6個外援，出邊4個好視乎對手係邊隊，但我認為祖連奴會係攻擊線上優先考慮嘅一個。」

