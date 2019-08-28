堂安律加盟PSV！夢幻組合出戰世盃外

「馬納當安」、「美斯」下星期會聯手出戰世界盃外圍賽？日本21歲中場新星堂安律，周三(28日)以750萬歐元身價，由格羅寧根轉投荷甲豪門燕豪芬，同日西甲馬略卡就宣布皇馬借將久保建英獲日本國家隊徵召，將會出戰下星期兩場國際賽，呢兩名「藍武士」未來核心到底屆時會唔會並肩作戰？表現又會如何？令人期待。



格羅寧根技術總監喺官網證實，被視為「東京五輪(奧運)世代」攻擊重心嘅堂安律，只待通過體測，就會正式加盟燕豪芬，代替轉會意甲拿玻里嘅墨西哥鋒將夏榮羅辛奴，佢仲咁話：「我唔可透露細節，但我對結果感到滿意。我為呢個球會史上最大宗交易之一感到自豪，我預祝堂安律未來取得成功。」據知，因為堂安律嘅買斷費高達1400萬歐元，格羅寧根最初叫價1000萬歐元，最後幾經談判至用750萬歐元成交。



目前日本球迷最關心嘅係，「藍武士」9月5日友賽巴拉圭、9月10日世界盃亞洲區外圍賽對緬甸兩場波，堂安律同18歲嘅久保建英會唔會同場披甲，提前畀人睇睇日本下一代中場線有乜特點，因為日本足協雖然周五(30日)先公布新一期國腳名單，但係馬略卡已經率先公開證實，久保建英獲得徵召，下星期返日踢國際賽。



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