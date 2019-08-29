拒酒精測試　前利物浦前鋒入獄10周！

醉駕分分鐘累死人，係項堅嚴重罪行，唔係你係名人就可以拒絕酒精測試囉！前利物浦前鋒、現BT Sport講波佬桑達斯，剛因拒絕於路邊與及差館中進行酒精測試，最後被告上法庭，當地法院宣判佢罪名成立坐監10星期，並吊銷駕駛執照30個月。



今年5月10日，桑達斯揸揸吓車於路邊被截查，警察要佢進行酒精測試，但桑達斯堅決拒絕，就算被帶到差館都唔肯做。於最初聽證時桑達斯拒認一切控罪，但之後終於認罪，並承認當日曾飲約1200毫升酒精。最後法官判佢入獄10星期，並向桑達斯講：「喺調查過程中，你充分顯示傲慢嘅態度，你以為自己係名人，就可以凌駕法律。相反地名人更加應該以身作則遵守法律，如果犯法應承受更具阻嚇力嘅判刑。」



現年55歲嘅桑達斯擁有75頂威爾斯喼帽，於82年開始職業生涯，91/92年球季加盟利物浦，同魯殊成為紅軍鋒線拍檔，當季射入23球，更曾於歐洲足協盃（歐霸盃前身）1場射入4球。之後佢踢過阿士東維拉、加拉塔沙雷、諾定咸森林同賓菲加等球會，退役後做過狼隊、唐卡士打等球隊領隊，現職足球評述員。



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