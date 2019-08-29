A山走埋　曼聯6大冬季轉會目標現身

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



盧卡古及阿歷斯山齊士轉投國際米蘭，曼聯換血工作亦都七七八八，往後時間就係補充人腳提升實力，由於英超轉會窗已關閉，紅魔鬼要增援就要等明年1月冬季轉會窗重開才可實行，《曼徹斯特晚報》為曼聯推介6個目標，畀蘇斯克查參考。



6大目標之首，絕對係多蒙特英格蘭新星查頓辛祖，呢位19歲前鋒英超各大豪門爭住要，有報道曼聯已預留1億鎊簽佢，一旦多蒙特在歐聯分組賽出局，多蒙特再難留位查頓辛祖，亦係曼聯出手之時。



熱刺中場基斯甸艾歷臣亦係曼聯必買之選，近期佢同熱刺矛盾日深，已對球隊表現及成績帶來影響，佢明年1月將會係另一離隊機會，曼聯要搶佢就要趁早部署。



至於有3大目標人選，全部來自車路士，計有韋利安、赫臣奧杜爾及柏度洛迪古斯，估計3人當中曼聯或可搶到其中1個，以蘇斯克查喜好，到時滿19歲嘅赫臣奧杜爾將成首要獵物。



最後一個人選比較冷門，該報推介般尼茅夫嘅賴恩費沙，賣點係唔使用好多錢，又可勝任多個位置，同埋唔介意做後備，曼聯想簽佢應該冇難度。



立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。