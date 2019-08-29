【特稿】曼聯踢走「山神」有7大好處！

曼聯上年1月以「大贏家」身份高調簽入阿歷斯山齊士，可惜過去1年半只換嚟球迷咒罵，依家山神已經抵達意大利準備加盟國際米蘭，曼聯結束呢段痛苦關係之外，亦立即帶嚟7大好處！



1●新星上位

曼聯新星前鋒美臣格連活特潛質極佳，季前熱身賽已經展示出強大能力，開季亦成功打入大軍名單之內，A山離隊無疑確保佢之後會一直得到上陣機會。



2●減少開支

曼聯雖然仍然要為A山支付6成人工，但以呢位智利國腳近50萬鎊嘅周薪，曼聯喺賣佢唔走情況下，仍然可以每星期節省約20萬鎊薪酬開支。



3●門神續約

曼聯同迪基亞續約本來已經傾好，但遲遲未正式落實，其中一個原因就係要等A山份人工喺曼聯帳簿入面撇除，相信迪基亞續約指日可待。



4●行軍加速

蘇斯克查今季戰術以速度為主，拉舒福特、丹尼爾占士同安東尼馬迪爾都係快速球員，放走經常拖波嘅A山有利球隊貫徹新踢法。



5●團結力量

A山喺阿仙奴後期開始，已經被指自私兼唔合群，去到曼聯亦成為更衣室毒瘤，蘇斯克查希望球隊上下團結，踢走麻煩友A山當然有幫助。



6●殺雞儆猴

雖然A山係巨星兼人工極高，曼聯踢走佢亦同時話畀陣中其他「高薪低能」球員知，如果交唔到貨一樣冇得留低。



7●解放普巴

保羅巴普嘅表現係曼聯成敗關鍵，呢位法國國腳有波在腳嘅威脅極大，放走「球霸」A山可望解放保羅普巴，令佢有充分機會發揮。



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