歐聯今晚抽籤　馬德里雙雄等緊利物浦？

歐聯附加賽周四(29號)完結，阿積士、布魯日同布拉格斯拉維亞拎埋最後入場劵，32強亦全部誕生，今晚(香港時間周五凌晨零時)就會進行分組賽抽籤。根據各隊分檔，種子隊(Pot 1)有上屆歐聯冠軍(利物浦)、歐霸盃冠軍(車路士)以及6大聯賽冠軍(曼城、祖雲達斯、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、辛尼特)。



不過Pot 2一樣有唔少硬嘢，其中皇家馬德里同馬德里體育會肯定係各隊都想避開嘅對手，由於同地區球隊唔會喺分組賽對壘，所以除咗巴塞隆拿之外，利物浦等7支種子隊都要提心吊膽。齋睇牌面，如果利物浦抽中皇家馬德里、國際米蘭同RB萊比錫，呢個死亡之組肯定好有睇頭。



●歐聯32強分檔



Pot1

利物浦(英格蘭)、車路士(英格蘭)、曼城(英格蘭)、巴塞隆拿(西班牙)、祖雲達斯(意大利)、拜仁慕尼黑(德國)、巴黎聖日耳門(法國)、辛尼特(俄羅斯)



Pot2

皇家馬德里(西班牙)、馬德里體育會(西班牙)、多蒙特(德國)、拿玻里(意大利)、薩克達(烏克蘭)、熱刺(英格蘭)、阿積士(荷蘭)、賓菲加（葡萄牙）



Pot3

里昂(法國)、利華古遜(德國)、薩爾斯堡(奧地利)、奧林比亞高斯(希臘)、布魯日(比利時)、華倫西亞(西班牙)、國際米蘭(意大利)、薩格勒布戴拿模(克羅地亞)



Pot4

莫斯科火車頭(俄羅斯)、亨克(比利時)、加拉塔沙雷(土耳其)、RB萊比錫(德國)、布拉格斯拉維亞(捷克)、貝爾格萊德紅星(塞爾維亞)、阿特蘭大(意大利)、里爾(法國)



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