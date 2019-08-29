陀衰家！謝拉特表弟得罪全球利物浦粉絲

「神奇隊長」謝拉特係利物浦史上最偉大球員之一，大部份利迷都對佢非常尊敬，不過目前效力利物浦青年軍嘅謝拉特表弟波比鄧肯，最近就因為轉會唔成發爛渣，公開炮轟利物浦兼威脅「永不歸隊」，引嚟利物浦球迷炮轟，怒插呢個英格蘭小國腳影衰謝拉特！

18歲嘅波比鄧肯係英格蘭小國腳，被視為利物浦其中一個最有前途新人，而且佢先天就有一個優勢，就係「謝拉特表弟」呢個身份，愛屋及烏嘅利迷當然更加撐佢。最近有傳聞話意甲費倫天拿同丹麥球隊諾斯查蘭特都想借用呢位新星，可惜因為傾唔掂數而被利物浦拒絕，結果令到雙方反晒面。

波比鄧肯經理人魯比喺社交網發文怒轟利物浦，指「紅軍」答應放波比鄧肯離隊，但當佢(魯比)搵到買家後，利物浦又唔肯放人，魯比話：「波比鄧肯缺席周一嘅利物浦U23賽事，係因為球會畀好大壓力佢，球會出爾反爾令波比鄧肯抑鬱，甚至4日都冇離開過間房......波比鄧肯唔會再返去利物浦，我依家更擔心佢嘅健康問題。」

對於波比鄧肯公開作反，利物浦名宿加歷查就批評魯比搞搞震，利物浦亦發聲明回應，指對魯比嘅失實指控感到失望，但強調會同波比鄧肯私下溝通，一齊尋求解決方法，至於利物浦球迷當然一面倒批評波比鄧肯「反骨」，影衰埋謝拉特。

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