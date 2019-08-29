未成年沙排少女　慘遭俄警沙灘輪姦！

17歲俄羅斯國家級沙排運動員，於當地時間周日（25號）慘遭2名警員輪姦，目前涉案3位黑警已經被停職調查。當日這名身份未被披露嘅少女運動員，剛參加全國沙排錦標賽，完成賽事後約了1名男子到沙灘拍拖。據俄媒透露，正當2人親嘴時，被3名警員捉住，男子即時逃去無蹤；之後3警要協控以「公共場所不當行為罪」藉機凌辱少女，其中1名警員把風，另外2名警察就於沙灘進行輪姦。

俄羅斯全國沙排錦標賽剛於周日結束賽事，受害少女完成賽事後當晚就離開宿舍，約咗一名於比賽中結識嘅男子去沙灘約會。佢哋2個談心親熱嘅時候，3名警員出現要拉要鎖，男子即時逃之夭夭。3警向少女表示，要控告佢「公共場所不當行為罪」，並要將相關事情講畀佢嘅教練知道。

當少女求饒時，警員色心大起，最終由其中1名警員把風，另外2警當場於沙灘輪姦咗少女，之後就將佢釋放。據少女嘅朋友於社交網透露，受害少女獲釋後情緒崩潰即時衝返者宿舍，閂埋房晚不斷痛哭。翌日佢報警揭發事件，現時當地調查委員會已立案跟進，1名26歲及2名28歲嘅涉案警員遭即時停職，佢哋名字分別係Alin Kazanchi、Leonid Palanchuk同Rustam Naniz。

俄羅斯總統普京，早前就親身去到舉行今次賽事嘅場館參觀；而佢發言人佩斯科夫就表示，克里姆林宮公開譴責今次事件係「令人髮指嘅暴行」。

今次涉案其中一名警員嘅律師就指，當晚少女同男友人於沙灘進行性愛，3名警員有拍低當時場面，作為之後控告2人嘅證據；但少女之後不斷求饒下，3警決定放過佢畀少女離開，當晚根本就冇同少女發生過性行為。

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