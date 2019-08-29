一代門神堅淒涼　赫特失英甲仔3球玩完

前曼城、英格蘭正選國腳門神赫特，雖然只得32歲，但睇嚟未來都好難翻身。般尼剛於英聯盃第2圈主場對英甲新特蘭，身為球隊後備門將嘅赫特難得正選出場，面對黑貓全場只做過1次撲救，最後狂失3球，般尼亦爆大冷肉酸出局，赫特全場黑口黑面，睇嚟佢都知時不與我，今季要出場嘅機會愈來愈少。

曾經係曼城正選門將，奪得12、14年英超冠軍，並於10至17年長踞英格蘭正選、打過2次世界盃決賽周，赫特嘅實力毋庸置疑。但16年哥迪奧拿執掌曼城後，就係赫特噩夢嘅開始，佢先後被借到拖連奴同韋斯咸，表現愈來愈差，上季正式加盟般尼本身取得正選，隨後又被貶落後備。本季佢亦只係排於尼克普比之後嘅二號門將。

今場佢難得打正選，但畀新特蘭射中就有，其中失第2球佢先撲出對手遠射，但就撲到對手前鋒面前被輕易射入，而呢個撲救，亦係佢今場唯一一次成功撲救，不過最後都要失波。赫特都知今季只能於盃賽出場，但般尼英聯盃首圈就被淘汰，之後嘅英足盃係咪有得出場呢？都係未知之數。

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