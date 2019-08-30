歐聯分組出爐　巴塞撼多蒙特國米打餐死

歐聯分組賽今日凌晨進行抽籤，其中衞冕嘅利物浦抽到好籤，除咗要喺E組對撼上屆喺分組賽畀佢哋壓住嘅拿玻里外，其餘只係薩爾斯堡同亨克，出線難度唔大，向佢哋踏出爭冠之路絕對係個好開始。至於今次賽事死亡之組會係F組，「地上最強」巴塞隆拿會同多蒙特及國際米蘭爭逐兩個出線席位，同組布拉格斯拉維亞睇怕會做炮灰！

另外抽籤焦點，爭標熱門巴黎聖日耳門會喺A組火併13屆冠軍皇家馬德里，好彩同組其餘兩疋只係布魯日同加拉塔沙雷，應該阻唔到佢哋攜手出線。此外，祖雲達斯會同上屆16強畀佢哋反勝淘汰嘅馬德里體育會，仲記得當時首回合馬體會領隊施蒙尼做出嘅不文慶祝動作，仲有次回合C朗嘅寸爆還擊，睇怕今次再遇，都會有好戲睇。

另外，喺抽籤之前同期間，歐洲足協頒發多個大獎，包括由法國兼曼聯傳奇球星簡東拿獲得歐洲足協主席大獎，表揚佢致力協助改善他人生活。利物浦門將艾利臣比加則獲選為歐聯年度最佳門將，佢隊友華基爾雲迪積克則當選年度最佳後衞；上季效力阿積士嘅法蘭基迪莊獲選年度最佳中場；而美斯則當選最佳前鋒。

A組:巴黎聖日耳門、皇家馬德里、布魯日、加拉塔沙雷

B組:拜仁慕尼黑、熱刺、奧林比亞高斯、貝爾格萊德紅星

C組:曼城、薩克達、薩格勒布戴拿模、阿特蘭大

D組:祖雲達斯、馬德里體育會、利華古遜、莫斯科火車頭

E組:利物浦、拿玻里、薩爾斯堡、亨克

F組:巴塞隆拿、多蒙特、國際米蘭、布拉格斯拉維亞

G組:辛尼特、賓菲加、里昂、RB萊比錫

H組:車路士、阿積士、華倫西亞、里爾

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