歐洲最佳感言　VVD：我偶像係朗拿甸奴

利物浦荷蘭中堅華基爾雲迪積克(VVD)這一晚登上生涯頂峰，當選歐洲最佳球員，28歲嘅佢得獎後滿懷感慨，包括多謝利物浦隊友，又回想自己一直以來遇過嘅挫折，最離奇嘅係，其實佢偶像係巴西巨星「細哨」朗拿甸奴，卻陰差陽錯做咗後衞！

VVD得獎後表示：「首先要感謝利物浦隊友，冇佢哋就冇可能有咁嘅成就，我已經唔係18歲，一路至今遇過好多困難同波折，並非一步登天，而係逐步努力嘅結果。」

佢突然講到朗拿甸奴：「其實我係睇朗拿甸奴長大嘅，佢一直係我偶像，佢喺比賽中嘅技術出神入化，賞心悅目，睇佢踢波係一種享受。」但VVD卻成為歐洲甚至世界上最頂級中堅。

VVD繼續話：「這是我生命一部份，此刻我非常驕傲舉起獎座，我要多謝一路上幫過我嘅人，希望協助利物浦贏更多冠軍，創造更多紀錄。」其實VVD已一口氣創下首位後衞、首位英超球員及首位荷蘭球員當選歐洲最佳球員3大紀錄，而佢喺利物浦及荷蘭仲有大把世界，開創新時代。

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