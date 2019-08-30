食白果又點　C朗：唔鍾意我都要繼續睇我

C朗出席歐洲足協頒獎禮，結果空手而回令人意外，但佢喺席上大方暢談感受，談話內容仍然係球迷談論嘅話題，包括大方同宿敵美斯握手，恭喜對方當選歐洲最佳前鋒，又同美斯細聲講大聲笑冷落身旁嘅VVD，更揚言未來兩三年要繼續現身頒獎禮，令唔鍾意佢嘅人都要繼續睇佢。

去到C朗同美斯嘅境界，攞唔攞獎已經冇所謂，就算冇獎攞佢兩個都係球王，C朗坦言：「我同美斯過去15年共享這個舞台，這並不簡單，我哋一直保持關係，只不過從未一齊食過飯，但希望將來有呢個機會，我仍好懷念西甲嘅日子，我哋互相推動對方，合力創造歷史。」

佢都有提到VVD：「感覺好特別，因為我離開皇馬，並取得3個冠軍，歐洲國家聯賽擊敗華基爾雲迪積克，個人方面我都做得好好。」

講到同美斯鬥到幾時，C朗指出：「美斯細我兩歲，但我狀態好好，希望未來兩三年繼續喺度出現，令唔鍾意我嘅人要繼續睇我。」

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