【法甲】聖日耳門食私房菜振興經濟
2019年08月30日 08:15
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天氣悶熱，流汗之後又吹冷氣很容易患感冒，聖日耳門最近就常常「流鼻水」，除了在第2場聯賽已經被雷恩打破不敗身，上輪鬥圖盧茲還接連有卡雲尼、基利安麥巴比傷出，再加上巴西球星尼馬九成離隊，何止是「大傷鋒」，幾乎要入「急症室」！
後備前鋒祖普莫亭上場臨危受命射入2球做功臣，不過要說到級數，與3位師兄還相距甚遠，幸好今晚對住經被他們大炒的梅斯，就如同「私房菜」，聖日耳門如能狂掃對手就皆大歡喜。
直播表
周五8:00pm 港超 傑志 Vs 愉園
on.cc 東網
周六0:30am 德乙 辛特侯遜 Vs 達斯泰特
on.cc 東網
周六2:00am 西甲 西維爾 Vs 切爾達
Now 632
周六2:30am 德甲 慕遜加柏 Vs RB萊比錫
Now 672、Fox +；有線653、613台
周六2:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 史帕爾
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六2:45am 法甲 梅斯 Vs 巴黎聖日耳門
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六4:00am 西甲 畢爾包 Vs 皇家蘇斯達
Now 632
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