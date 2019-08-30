【法甲】聖日耳門食私房菜振興經濟

天氣悶熱，流汗之後又吹冷氣很容易患感冒，聖日耳門最近就常常「流鼻水」，除了在第2場聯賽已經被雷恩打破不敗身，上輪鬥圖盧茲還接連有卡雲尼、基利安麥巴比傷出，再加上巴西球星尼馬九成離隊，何止是「大傷鋒」，幾乎要入「急症室」！

後備前鋒祖普莫亭上場臨危受命射入2球做功臣，不過要說到級數，與3位師兄還相距甚遠，幸好今晚對住經被他們大炒的梅斯，就如同「私房菜」，聖日耳門如能狂掃對手就皆大歡喜。

直播表

周五8:00pm 港超 傑志 Vs 愉園

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周六0:30am 德乙 辛特侯遜 Vs 達斯泰特

on.cc 東網

周六2:00am 西甲 西維爾 Vs 切爾達

Now 632

周六2:30am 德甲 慕遜加柏 Vs RB萊比錫

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六2:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 史帕爾

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六2:45am 法甲 梅斯 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 西甲 畢爾包 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

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