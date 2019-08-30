曼聯割席停不了　9年忠臣外借羅馬

曼聯喺轉會市場完結前瘋狂大清貨，繼阿歷斯山齊士外借國際米蘭後，意大利各大媒體報道，曼聯已經答應將英格蘭中堅基斯史摩寧外借羅馬1季，借用費為300萬歐元，不過呢次交易就引嚟曼聯球迷批評，認為「紅魔鬼」放錯人！

羅馬今個夏天一直想搵中堅，之前傳過洛夫雲同梅斯達菲，最終就得到曼聯答應外借基斯史摩寧。曼聯簽入哈利馬古尼後，佢同域陀連迪路夫已經坐穩正選位置，基斯史摩寧自知冇碇企，所以要求離隊，原本愛華頓都想收購，不過蘇斯克查唔想放畀英超對手，造就羅馬乘虛而入。

29歲嘅基斯史摩寧喺2010年由富咸加盟曼聯，至今已經踏入第10個球季，係「紅魔鬼」目前陣中年資最長球員。基斯史摩寧離隊後，菲爾鍾斯、馬高斯盧祖、新人杜安薛比同養緊傷嘅艾歷拜利會作為中堅替補。

雖然基斯史摩寧近年受到唔少批評，不過曼迷對於將佢外借有唔少微言，因為佢哋覺得菲爾鍾斯同馬高斯盧祖更加應該被「割席」，盧祖上季只係踢過6場比賽、菲爾鍾斯都係得24場，反而基斯史摩寧上季有34次上陣，作為中堅替補係更加可靠人選。

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