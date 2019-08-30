【東體爭議】皇馬開季傷10件　呢條友要問責

9月都未到，西甲豪門皇家馬德里已經傷兵滿營，先後有10名球員列入養傷名單，當中7個都係肌肉類傷患，總缺陣時間達139日。開咧唔到一個月就搞成咁，原來要「多得」一個學者級嘅新體能教練杜邦(Grégory Dupont)！

46歲嘅杜邦來頭唔細，佢係前法國國家隊體能教練，2018年世盃冠軍隊職員之一，曾任職些路迪、里爾等球隊，又喺里爾、利物浦大學工作過，仲係歐洲足協研究球員傷患計畫嘅成員之一，公認係位研究員兼教師。

自認係個研究加理論實踐嘅杜邦，以前係職業球員，主要喺比利時踢波，佢喜歡利用大數據庫及GPS收集球員嘅科學數據，從而釐定訓練計畫，但又覺得舊嘢唔一定冇用，認為一套30萬歐元嘅冷凍治療機器，效果未必好得過傳統嘅敷冰，非常有主見。

7月跟施丹上任嘅佢，皇馬次次操練都以身作則跑喺前面，據講以前喺法國國家隊加利方丹訓練基地，就經常會安排全長35公里嘅踩單車訓練，所以杜邦喺「銀河艦隊」抵達加拿大集訓第一日，馬上就要冒住烈日跑圈只係小兒科。

有個咁猛料嘅體能教練，皇馬點解仲會平均5日傷1件呢？西班牙《阿斯報》覺得一係杜邦冇使用科學嘅體能訓練方法，唔係嘅話就對皇馬球員身體情況一啲都唔清楚，絕對係罪魁禍首。

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