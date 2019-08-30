本田圭佑點兵砌港隊　柬埔寨球王竟然冇份！

由前日本國腳本田圭佑擔任雙主帥之一嘅柬埔寨，周四(29日)已經公布35人初選名單，準備下星期「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽第二圈」主場對香港一戰，其中人氣前鋒帆答納加(Chan Vathanaka)名落孫山，喺當地引發極大爭議。

25歲嘅帆答納加，曾經外流馬來西亞效力彭亨，又去過日丙踢藤枝MYFC，目前回流柬埔寨C聯賽嘅萬吉吳哥。呢位鋒將自2013年起成為大國腳，迄今上陣45場入16球，一直都係主力，仲係上月C聯賽最佳球員，狀態一定唔差，落選令柬埔寨球迷覺得匪夷所思。同佢一齊被棄用嘅仲有另一名25歲鋒將烏當(Prak Mony Udom)，同埋法國出生、效力馬來西亞超聯球隊登嘉樓嘅中場賓恩(Thierry Chantha Bin)，後兩者分別有傷同失落正選，冇份合情合理。

據知，柬埔寨今次揀咗唔少新臉孔，冇乜國際賽經驗，本田圭佑同另一名阿根廷籍教頭達馬斯(Felix G. Dalmas)日內會開記者解釋原因。

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