港超開鑼！傑志鬥愉園搶頭彩

傑志上季勇奪社區盃、高級銀牌及足總盃，卻失落聯賽錦標，相比其他球隊今夏「藍鳥」新兵較少，僅得基爾頓、蘇沙、霍斌仁及洛迪古斯等球員來投。不過，他們卻在教練團下功夫，改由前波黑塞國家隊施利斯高域（Blaz）出任主教練，同時亦聘請前越南國家隊體能教練裴鋕垣，針對提升球員體能。即使部分球員6月尾才完季，Blaz謂經過曼城友賽，及赴南韓與越南集訓後，對現況感滿意︰「經過呢一個半月嘅備戰之後，球員亦明白我所要求嘅足球風格，佢哋一直都好落力咁準備新球季。其實呢一刻最重要係我哋冇傷兵，呢一點係非常重要，所以喺度我要感謝體能教練同埋教練團隊其他成員。」

Blaz滿意集訓成果

Blaz續稱︰「聯賽首場賽事總係唔易應付，尤其係對手舊年喺甲組角逐，佢哋實力只可依靠最近嘅友賽嚟作評估，但講到尾最重要唔係對手點樣，而係自己隊波表現成點，依家球隊無論喺體能定係喺心態上都已經準備就緒。」

自2013-14球季首度重返本地頂級聯賽的愉園，除了留用馬希卡歷、摩域治、陳立明及袁世傑等升班功臣外，亦引入如屠俊翹、盧斯安奴及林毅東等具港超經驗的球員，並與中堅艾度古斯及前鋒加維蘭兩位西班牙新援並肩作戰，「快活谷」主教練鮑家耀表示，希望陣中外援能夠以自己的比賽經驗，在場上發揮領袖作用︰「我哋班球員對邊隊都係難踢，惟有一班年輕球員大家走多步。費蘭度喺左路一對一嘅能力好強，而我哋第1年踢港超嘅張俊軒就要對住佢，佢喺力量上我相信係會輸畀費蘭度，但都希望佢可以用鬥心去抗衡。」

鮑家耀籲球迷支持小將

對於球迷或會對愉園這間老牌球會升上港超後有所期望，「鮑Sir」則表示希望粉絲可以給予小將更多支持︰「球會歷史當然係長久，但係有啲球員上到嚟都可能會有壓力，希望佢哋唔好因為球會嘅名氣受到影響，可以放鬆心情去踢好場波。」