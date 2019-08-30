古妮歌娃之後就係佢　15歲嘉芙發球快過豹

15歲美國超新星歌莉嘉芙延續她的大滿貫「神奇之路」，她在美網以6比2、4比6及6比4擊敗匈牙利球手芭布絲（Timea Babos），成為1996年俄羅斯的古妮歌娃之後最年輕的球手晉身女子32強。

憑「外卡」參賽的歌莉嘉芙今年於溫網已經一鳴驚人，打贏大威等名將成功殺入第四圈，目前世界排名位於個人生涯最高的140位。她大讚在家鄉出戰感覺相當好，「作為美國人，喺紐約比賽感覺真係好正。」曾經是青少年世界第一的她已引起球壇關注，其首發球試過開出時速189公里，比起目前比賽頭四位女將還要快。

她在32強將會面對重大挑戰，會和衞冕球手、世界一姐大坂直美力爭16強席位，她對大戰表示期待，「我覺得大坂直美場內場外都是一位很討人喜歡的球手，她向我們展示了如何競爭，以及在場外的態度。」大坂直美去年擊敗Ｓ威廉絲捧走美網冠軍，今年卻困難重重，與俄羅斯球手Anna Blinkova鬥足三盤才免於首圈被淘汰。

原來她們場外已經友好，兩個家庭都互相認識，更不時成為陪練對手：「她是衞冕冠軍，她已擁有兩個大滿貫，她是世界第一，她僅是21歲，我們都很年青，但在這裡比賽我屬於新手，我會爭取，當然我希望可以贏這場比賽。」

此外，美國球手在美網特別「醒神」，23歲唐辛（Taylor Townsend）力戰三盤後，以2比6、6比3及7比6（4）擊敗前世界第一施蒙娜晉級32強。

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