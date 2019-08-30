歐霸盃分組出爐　曼聯抽好籤僅遇AZ

歐霸盃分組賽抽籤今晚出爐，其中奪標熱門之一嘅英超勁旅曼聯抽得好籤，喺L組最強對手只係荷甲嘅阿爾克馬爾(AZ)，其餘包括艾斯坦拿同柏迪遜都應該阻唔到佢哋出線。至於同樣來自英超嘅阿仙奴，抽落F組唔易砌，呢支上屆亞軍要闖過法蘭克福同標準列治兩關。另外，喺外圍賽表現神勇嘅狼隊，則被抽去K組，同比鍚達斯、布拉加及施洛雲爭出線，應該仲有價講！

48支球隊分成12組，其中2017年冠軍曼聯遇上阻力唔大，不過要出訪哈薩克嘅艾斯坦拿，長征之旅肯定勁辛苦。阿仙奴方面，要硬撼上屆4強份子法蘭克福，仲有比利時實力份子標準列治，同組嘅葡超甘馬雷斯會係最易食一隊。此外，意甲勁旅拉素處身E組，同組有些路迪、雷恩同克盧日，都唔易打。

另外，喺抽籤之前，歐洲足協向上屆帶領車路士封王嘅夏薩特，頒發歐霸年度最佳球員大獎。

歐霸盃分組如下:

A組：西維爾、尼科西亞、卡拉巴克、杜迪蘭治

B組：基輔戴拿模、哥本哈根、馬模、盧加諾

C組：巴素利、卡斯洛達、基達菲、特拉布宗

D組：士砵亭、燕豪芬、洛辛堡、寧斯

E組：拉素、些路迪、雷恩、克盧日

F組：阿仙奴、法蘭克福、標準列治、甘馬雷斯

G組：波圖、年青人、飛燕諾、格拉斯哥流浪

H組：莫斯科中央陸軍、盧多格德斯、愛斯賓奴、費倫斯華路士

I組：禾夫斯堡、真特、聖伊天、亞歷山德里亞

J組：羅馬、慕遜加柏、巴沙克舒希、禾夫斯貝加

K組：比鍚達斯、布拉加、狼隊、施洛雲

L組：曼聯、艾斯坦拿、柏迪遜、阿爾克馬爾

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