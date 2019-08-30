開鑼Show氣勢　傑志5蛋贈快活谷

2019至20年度「中銀人壽香港超級聯賽」周五（30日）正式展開，揭幕戰由傑志於主場旺角大球場硬撼愉園。「藍鳥」憑洛迪古斯、盧卡斯、基爾頓、費蘭度、蘇沙各建一功，以5比0擊敗「快活谷」。

開賽僅4分鐘，盧卡斯便把握費蘭度的傳中撞入，惟犯規在先，入球無效。6分鐘後，基爾頓趁對手解圍不遠順勢抽射，惜未能命中目標。「藍鳥」的努力終在16分鐘得到回報，賓紀文傳中，洛迪古斯第一時間射入，為新東家取得領先優勢。6分鐘後，盧卡斯接應基爾頓橫傳撞射，惟角度太正被屠俊翹抱實。戰至28分鐘，傑志再下一城，盧卡斯接應費蘭度傳送抽入，為「藍鳥」領先至2比0。受壓的愉園憑反擊製造威脅，惟陳立明和加維蘭分別於33和35分鐘先後起腳不果。未能追近比數之餘，「快活谷」於38分鐘再度失守，基爾頓近門頭槌建功，助傑志領先3球回更衣室。

換邊後僅4分鐘，傑志便憑費蘭度射入12碼拉開至4比0。愉園未有洩氣，52分鐘陳立明接應袁世傑傳中後勁射，被王振鵬撲出。61分鐘「藍鳥」差點再度破網，惟盧卡斯後腳射門被屠俊翹沒收。7分鐘後，「快活谷」差點破蛋，惜林毅東和袁世傑的抽射都未能轉化成入球。70分鐘，後備上陣的蘇沙右路快放後直傳予盧卡斯，而後者的橫傳成功造就蘇沙頂入於傑志的首個入球，同時助「藍鳥」領先至5球。其後戰況陷入僵局，傑志維持5比0大勝愉園，旗開得勝。

為新東家傑志取得「開門紅」的洛迪古斯表示十分高興，認為球隊發揮很好，創造了許多攻勢。他又指透過不斷訓練，與盧卡斯的默契將愈來愈好，在隨後的比賽會有更好的表現。

而愉園主教練鮑家耀表示賽果雖不理想，但對球隊表現「收貨」，球員未有緊張之餘，也製造到攻門，部分球員如袁世傑、翁煦濤表現比之前的熱身賽好，可謂超水準。他又謂正選右閘張俊軒成對手強攻對象，期望他在今場約30分鐘的上陣後，能讓他在之後的比賽繼續進步、改善表現。