球迷送別難捨難離　華杜斯感動到喊

傑志早前宣布與中場球員華杜斯協議「和平分手」，這名匈牙利國腳周五（30日）晚在傑志對愉園的賽事中正式向球迷道別，不少球迷特意送中禮物、心意卡等送別這位奪冠功臣。面對難離難捨的畫面，「冰人」承認道別期間曾感動落淚。

「藍鳥」早前正式公布今季港超聯的5位外援人選，令人大感意外的是華杜斯被排除在外，據悉他已與會方達成解約協議。周五（30日）晚在旺角大球場舉行的主場賽事前，華杜斯特意在球場邊為fans合照及簽名。其中，著名傑志球迷俊立在擁抱華杜斯期間激動流淚，使「冰人」一度面露尷尬表情。賽事32分鐘，全場球迷站立鼓掌約一分鐘以感謝華杜斯這兩年來的功勞。中場時，一向冷酷示人的華杜斯走入fans群，與球迷打成一片，一同高唱球迷為他創作的歌曲。

完場後，有球迷向他送上心意卡及禮物，這一度令「冰人」感動落淚。「我感動到喊，因為你知道我曾經離開傑志，但最後都返番嚟。我亦好肯定會再以另一種方式返嚟。」離別雖傷感，但一向被視為「冷面笑匠」的他不忘大放笑彈：「我見到好多人買咗我件波衫，伍生應該好開心，因為佢會多啲收入，雙贏。」他又指，雖然傑志並非他職業生涯中最重要的球會，但效力「藍鳥」的兩年時間定是一生中難能可貴的回憶。問到下一步，他透露自己仍會尋找在歐洲落班的機會：「我至少仲可以打多4、5年！」另外，有球迷希望藉社交媒體跟隨他未來的動向，這名「正經先生」坦言自己並沒有任何社交網站帳戶：「我冇時間玩呢啲嘢，寧願用啲時間去香港公園、維多利亞港睇風景。」最後，他向香港道出真情告白：「好多謝香港，呢到成就咗一個唔同嘅我，我會永遠記得喺呢到嘅回憶，而且我一定會再返嚟。」