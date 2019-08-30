新面貌！佳聯元朗迎擊東方龍獅

周六(31)港超聯首輪對決，佳聯元朗於主場對東方龍獅，雙方職球員均出現大換血情況，以全新面目示人，對球迷而言絕對充滿新鮮感，且看那隊能敲響勝鼓。（周六下午5時30分開賽）

佳聯元朗今季雖有大部分主力離隊，主教練亦換上陳文俊，但成功邀得3名新外援卡真奴、辛坦拿及米基爾，亦從香港飛馬借用祖連奴，又獲黎厚希及彭超然等華將回巢，實力上不遜上季，甚至稱得上有增無減。開季第一場便要面對力圖重振聲威的東方龍獅，新主帥「陳Sir」明言：「毫無疑問東方強過我哋，現階段如果我哋貿然對攻會好吃力，所以會集中喺防守先。」「陳Sir」希望發揮主場威力：「始終係自己主場，我哋嘅感覺、球迷嘅打氣聲可幫到提升信心，加上球場面積較細細，對防守及打反擊都有利啲。」

李志堅：對手夠團結好惡踢

新一季由上季最佳教練李志堅領軍的東方龍獅，有多達15名新球員加入，當中不少為去年協助和富大埔奪冠的功臣，球季今季以爭奪亞洲賽入場券為目標。據「堅Sir」透露，早前赴泰國集訓效果顯著，惟陣中有近日因傷退出港隊的翟廷峯缺陣，艾華度及慕沙亦有微傷，兩人需視乎狀況再決定上陣與否︰「集訓起碼做到我哋想見嘅嘢，加強咗默契，搵到一個以我哋目前人腳，較為適合嘅陣式。揭幕戰對任何隊手都冇分別，元朗雖然變化較大，但都有個基本班底喺度，佢哋呢幾年畀到人一種好賣命同拼盡嘅感覺，而法比奥亦好重要，佢哋只要團結到場波就會好難踢。」