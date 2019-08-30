鋒力升呢！冠忠南區夜鬥標準流浪

周六(31日)港超聯尾場於旺角大球場上演，由冠忠南區與標準流浪挑燈夜戰。南區獲多位進攻好手加盟，務求踢出悅目足球；流浪引入數名經驗老將組成主要骨幹，雙方陣容均予人耳目一新之感，定能為球迷演齣好戲！（周六晚上8時開賽）

鄭兆聰：友賽見到啲好正嘅嘢

去季港超聯季軍冠忠南區今夏積極增兵，既簽入澳洲中鋒查維斯，又成功羅致本土華將陳廣豪及陳肇鈞等，誓要在今季打破錦標荒。球隊雖有7名新球員加盟，但主教練鄭兆聰讚揚他們融入速度快：「我覺得佢哋係聰明嘅，只不過要少少耐性，始終適應唔同踢法係要時間，暫時我覺得OK，之前每場友賽無論喺防守定進攻都見到一啲好正嘅嘢！」球隊新季主場移師旺角大球場，首度亮相面對流浪，「Ricky」強調不能掉以輕心：「第一場波永遠都唔會易踢，對我嚟講個個對手都係難應付。」

闊別一季後再戰港超聯的標準流浪，新季由黃展鴻、賴嘉輝、招重文、蘇洋4位教練一同領軍，球員則引入安達、安基斯、杜馬思及歐陽耀冲等經驗老將，配合一眾優質小將如彭林林、鄧樂文及鍾昇霖，期望以老帶新下能創造奇蹟。今晚面對強敵南區，教練黃展鴻表明防守極重要：「我相信南區今季踢法上會用多啲波，希望我哋守到佢哋先，再諗點樣進攻去爭取入波。」「大眼Sir」又謂隊長杜馬思回巢能加強後防實力，其提場更有助球員發揮。