「新腦殘」奧士文尼迪比利　幾時生性呀？

依家人稱「巴神」嘅巴洛迪利，出道初期經常做出一啲騎呢行為，仲有長期唔守紀律，以至換嚟「腦殘」嘅外號！不過，依家喺巴塞隆拿，似乎有一個又係長期唔生性，毫無紀律可言嘅麻煩友，呢個就係「新腦殘」奧士文尼迪比利喇！佢喺尋日嘅操練又遲咗7分鐘到，仲要畀人影到佢揸車入停車場嗰陣係一邊玩電話，一邊揸車，堅離譜囉！

查實奧士文尼迪比利嘅巴塞生涯，本應都會隨時結束，事關有傳巴塞一直想將佢作為簽入尼馬嘅交易籌碼，不過呢位法國小將堅持想留喺巴塞展示實力，就令交易拖住。正當大家以為佢會想喺魯營球場爭口氣，點知佢又一次唔爭氣，連練波都遲到，只係其實大家都知，呢位22歲前鋒其實一向都紀律唔好。

事實上，迪比利上季中已經試過因為掛住通宵打機，搞到瞓過龍缺席操練。另外又試過被發現詐病，搞到畀巴塞將佢喺對貝迪斯名單剔除。到之前西甲開咧首輪，迪比利為咗去度假，竟然又缺席體檢，搞到延誤治療，依家要休息5周，總之就係案底纍纍，衰到貼地啦！

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