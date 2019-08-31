簽番伊巴謙莫域？蘇斯克查答案嚇親你

曼聯今個月先後放走盧卡古同阿歷斯山齊士兩名貴價前鋒，搞到依家只剩番拉舒福特、安東尼馬迪爾同格連活特3個後生仔。前線鬧兵荒，現效力洛杉磯銀河嘅前曼聯巨星伊巴謙莫域日前突然放風話隨時準備可以回歸奧脫福。對於「呂布」呢個驚人意見，曼聯領隊蘇斯克查今日終於有回應：「係咪堅先？佢知道我電話，我隨時願意同伊巴謙莫域傾吓！」

「呂布」之前喺曼聯效力18個月，其中首季已經為「紅魔鬼」射入28球，可惜之後佢膝部十字韌帶重創，即使傷愈都搶唔番正選位，之後先被逼遠走美職。對於重簽伊巴謙，「蘇B」雖然有意思，但就認為成事機會唔大：「如果佢下次生日後係28歲，而唔係38歲，我覺得可能得喎！呢個係大分別！伊巴謙莫域喺度有過偉大時光，依家佢都仲好踢我，只係當日佢唔好彩喺度受傷，所以我唔認為會成事。」「呂布」今年11月就會約滿銀河，相信唔少「魔迷」都仲想佢回歸呀！

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