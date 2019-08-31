勁大仇口　留名睇高普同躁王開拖！

英超開季3連勝嘅利物浦，今輪聯賽遇上考驗，周日深夜將作客狀態唔曳嘅般尼。般尼一向踢得勁硬淨、擅於用體力化足球箝制勁旅，上季主場鬥紅軍，雙方踢到飛沙劈石，當時狀態大勇嘅祖高美斯就被踢傷，長傷後其實到依家都仲未打番最高水準。

上季呢場波賽後，高普就同般尼領隊戴治於場邊嘈交，高普怨般尼踢得茅，戴治就寸番高普，話般尼踢得體力化，都好過該仗史杜列治插水，之後仲同記者講，唔通自己輸畀曼城之後，怨「藍月亮」全場傳800次波咩。兩個領隊勁深牙齒印，戴治肯定使出看家本領招呼紅軍，戰情肯定緊張刺激，賽後兩個領隊分分鐘又有嘢睇。

直播表

周六2:30pm 港超 和富大埔 Vs 富力R&F on.cc 東網

周六6:00pm 日職 磐田山葉 Vs 廣島三箭 有線662、602台

周六6:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 北海道札幌岡薩多 有線604、603台

周六7:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 格雷特霍夫 on.cc 東網

周六7:30pm 英超 修咸頓 Vs 曼聯 Now 621

周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 緬恩斯 Now 672、Fox +；有線653、613台

周六10:00pm 英超 曼城 Vs 白禮頓 Now 622；ViuTV 99台

周六10:00pm 英超 車路士 Vs 錫菲聯 Now 621

周六10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 諾域治 Now 623

周六10:00pm 英超 李斯特城 Vs 般尼茅夫 Now 624

周六10:00pm 英超 紐卡素 Vs 屈福特 Now 625

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 阿士東維拉 Now 626

周六11:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 巴塞隆拿 Now 632

周六11:30pm 法甲 里昂 Vs 波爾多 無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日凌晨零時 意甲 AC米蘭 Vs 布雷西亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日0:30am 英超 般尼 Vs 利物浦 Now 621、611

周日0:30am 德甲 柏林聯 Vs 多蒙特 Now 672、Fox +；有線653、613台

周日1:00am 西甲 基達菲 Vs 艾拉維斯 Now 632

周日1:00am 西甲 利雲特 Vs 華拉度列 Now 633

周日2:00am 法甲 南特 Vs 蒙彼利埃 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 拿玻里 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周日3:00am 西甲 貝迪斯 Vs 雷加利斯 Now 632

周日7:30am 美職 蒙特利爾衝擊 Vs 華盛頓聯隊 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日7:30am 美職 費城聯 Vs 阿特蘭大聯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 紐約城 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:30am 美職 聖荷西地震 Vs 奧蘭多城 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。