國腳男友姦6歲姪女　巴拉圭乳神暈倒法庭

「巴拉圭乳神」拿妮莎，喺2010年世界盃以「胸夾手機」成名，唔少球迷都封佢為性感女神。13年起拿妮莎同巴拉圭國腳法布拍拖，點知呢位現年37歲嘅型男原來係孌童狂魔，於15至17年期間多次強姦當時僅得6歲嘅姪女，暴行令人髮指，阿根廷法庭遂重判法布入獄14年。據傳媒披露，拿妮莎聽到刑期後即時暈倒，非常慘情。

法布曾13次代表巴拉圭國家隊，12年更當選巴拉圭足球先生。出生於阿根廷嘅法布曾效力過小保加同河床，可謂球技同外貌並重，所以喺國內好受歡迎，13年開始更同拿妮莎開始拍拖，人氣更加犀利。但原來法布係個變態佬，2015年開始強姦僅得6歲嘅姪女，3年期間曾經多次犯案。之後姪女嘅哥哥，發現法布傳畀妹妹嘅短訊有異，最後妹妹將法布惡行話畀家人聽，家人即時報警。

於2017年尾，阿根廷法院成功從墨西哥引渡法布回國受審，期間佢一路還柙於監獄。雖然法布一直否認犯案，但最後佢承認於巴拉圭寓所中侵犯姪女，另外原來佢仲曾向另一女童下毒手。最終法布被重判入獄14年，可謂罪有應得；受害人母親激動到喊起嚟，認為公義得以彰顯，但完全感覺唔到快樂，只想即刻返屋企攬實女兒。

雖然男友犯下滔天大罪，但拿妮莎一直信任男友冇犯過案，之前接受訪問時話堅信男友係好人，仲話男友惹上官司後，令二人更加團結，認為冇咗對方唔得。據傳媒表示，拿妮莎得悉法布要坐14年監後即時於暈倒。而法布嘅律師團隊，就表明會上訴。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。