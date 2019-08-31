【震撼】贊助商偷步爆料　尼馬着巴塞波衫！

西法意等地聯賽，將會於9月2號關閉轉會窗，尼馬究竟走唔走得甩？最後去巴塞定皇馬？球迷都望到實一實。日前尼馬其中一個贊助商，就於網上登出呢位森巴巨星着上巴塞新季波衫嘅相，之後雖然極速閂走，但已畀唔少球迷Cap咗圖，唔通巴塞已成功斟得呢名舊將回歸？但原來件事發展落去，唔係咁簡單喎。

尼馬呢個手錶品牌贊助商，於IG登出呢張勁震撼嘅相，圖中尼馬除戴上相關品牌手錶外，仲着上新季巴塞球衣。但之後贊助商澄清，話張相只係合成相，係由尼馬一個球迷網頁所整出嚟，絕對唔係真相。贊助商發覺之後，就極速將張相刪除。

但係呢場尼馬之戰，巴塞的確係佔得上風。有傳巴塞將先畀1.82億鎊予巴黎聖日耳門，再將拿傑迪錫同圖迪保送予PSG，更會借奧士文尼迪比利1年以促成交易。另外再根據尼馬表現，將1.82億鎊加到2.36億鎊，如果傳言係真，相信PSG都好難Say No。

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