跳舞另一意義　冼錦濠：跟天上爸爸連繫

出場前，他伸出拳頭，她用顫抖的拳頭碰了一下，獲得了力量和勇氣。他握起她的手，伴着音樂在舞台上翩翩起舞。冼錦濠和李悅琛都很慶幸16歲已經找到自己的夢想，六年間，由二個人變了「我們」，為着同一個夢想努力。我們要成為世界前十二，「他的目標就是我的目標。」

香港體育舞蹈代表隊月中首次參加山西太原舉行的「全國青少年運動會」，一對16歲組合冼錦濠（Kelvin）／李悅琛（Jerry）愈戰愈勇，擊敗全國的專業院校精英隊伍，連奪社會俱樂部乙組十項全能組及標準舞五項兩面金牌。「倒地一刻我很害怕，很擔心準備這個賽事的努力全部白費。」李悅琛在十項全能準決賽時，因為觸傷足踝舊患，最後負傷奪金。這位16歲少女擁有標準舞蹈運動員的身型，可惜兩條腿已五勞七傷，受訪那天也是看完物理治療後趕來的。

爭取時間 坐車吃飯做功課

「出場前，個肚『攪下攪下』，雙手一直在震。我們互相和對方說加油，然後做一下拳頭碰拳頭的動作，就踏出場。」Jerry說話時慢條斯理，與跳舞時那個熱情奔放的女孩，形成很大對比。為備戰今次賽事，二人特意到意大利訓練一個月。其實他們平日在港的訓練行程已相當緊密：放學先練標準舞兩小時，然後晚上就趕到銅鑼灣進行拉丁舞訓練，吃飯、做功課都在車上，每星期訓練六天，對兩位中學生也頗大負擔。所謂十項全能，包括了五項拉丁舞和五項標準舞，要做到樣樣皆精，自然要下更多苦功。

冼錦濠和李悅琛，一個喜歡動作優美的慢舞，「以肢體動作表達情感」；一個喜歡節奏輕快的牛仔舞，「喜歡見到觀眾開心的樣子。」對冼錦濠來說，跳舞還有另一個意義，就是和天上爸爸連繫在一起，「希望讓他看到更好的自己」。2018年的泰皇盃賽前一天冼父因病猝逝，母親為了不影響愛兒比賽，一直到賽事結束，回港一刻才把壞消息告訴他。一瞬間由獎牌的喜悅直墮谷底，Kelvin說幸好有許多人一直安慰他，自己才能撐過來。Jerry當時也在Whatsapp傳來一段鼓勵說話，最後留了句：「我們一起努力吧」，就像比賽前的指定動作，為對方打氣。兩個星期後的西班牙畢爾巴WDSF世界青少年拉丁舞錦標賽，Kelvin把悲痛轉化成動力，結果二人拿到第十名，排名為亞洲最高。

合作無間「共享」肺炎

體育舞蹈的男和女就像畫框與花，作為男生要做到將這朵花襯托成全場最美。「跳舞的男生主要是leading（領導），女生就是follow（跟隨），我們男生負責視察環境，決定方向、其他細節。」

六年前Kelvin與舊舞伴拆夥，經老師介紹後和Jerry合作至今，「她平日有點笨，但跳舞時則是個頗認真的人，新學的動作會練到做到為止才離開。」合作六年，二人一起衝出世界，也試過一起得肺炎，一起瘦了「兩個碼」。「冼錦濠有甚麼優點？」五分鐘後，Jerry終於得出結論：「他有時挺幽默，也很勤力，而且我受傷時他也會扶我到醫療室，問我會不會痛。我們經常吵架，不過吵吵下就會變了玩，還未試過超過五分鐘。」

全青賽過後，二人將在十月世錦賽迎來更大的挑戰，Kelvin一臉認真說着未來大計：「首次升上青年組別，希望盡量爭取好成績。至於未來，我們的終極目標是成人組別的世界前十二名。因為香港目前還未有人達到這個水平，我們很想挑戰一下。」Jerry笑着附和：「他是我的拍檔，他的目標也是我的目標！」

冼錦濠／李悅琛 （16歲）

2019年全國青年運動會 兩金

亞洲青年錦標賽U23 一金一銅

2018年亞洲青年專項錦標賽 一金兩銅

2018年亞洲青少年體育舞蹈專項錦標賽 三金四銀三銅

2018年世界青少年拉丁舞錦標賽 第十名（亞洲最佳）