【東體爭議】英格蘭右閘4條Dee　點出呀？

英格蘭國家隊近年人才輩出，依家喺右閘位置更加出現人滿之患，一直穩坐正選嘅基爾獲加，喺最新嘅國家隊大軍名單意外落選，但領隊修夫基仍然一口氣召入阿歷山大阿諾特、雲比沙卡同捷比亞3個右閘，究竟邊個先係最堅呢？相信修夫基都未有定案。

基爾獲加被視為歐洲最佳右閘之一，踢曼城同國家隊都累積豐富大賽經驗，牌面上應該係No.1選擇，不過利物浦新星阿歷山大阿諾特近2季爆紅，助攻力出奇咁犀利，死球更加係一大殺着，前途無可限量。雲比沙卡今季加盟曼聯表現討好，防守能力可能係4位右閘之中最高嗰個，上位機會唔細；至於捷比亞同樣係以處理死球能力見稱，不過相比阿歷山大阿諾特似乎輸一截，除非佢去到馬德里體育會之後，得到施蒙尼指點再進步，否則喺呢場右閘爭奪戰中會處下風。

照目前形勢，排名應該係基爾獲加>阿歷山大阿諾特>雲比沙卡>捷比亞，不過基爾獲加都已經出位都30歲，阿歷山大阿諾特同雲比沙卡會係英格蘭嘅未來。

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