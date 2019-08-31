【堅還眼】熱刺內亂！維頓漢疑被打到熊貓眼

熱刺周日(1號)英超作客死對頭阿仙奴前，不斷有負面消息傳出，雖然領隊普捷天奴已經否認賽後辭職嘅傳聞，不過今季被全面打入冷宮嘅維頓漢，早前被發現右眼瘀晒慘變「熊貓眼」，傳聞話佢係喺熱刺操練衝突入面被隊友打傷。德國傳媒更指呢位比利時國腳，有可能喺轉會市場完結前轉投利華古遜。

熱刺上場聯賽意外不敵紐卡素，近年後防核心人物維頓漢就繼續坐冷板，今季3場聯賽1分鐘都冇得落場，而且球迷更發現維頓漢右眼瘀黑，網上消息指呢位拒絕續約嘅中堅，之前因為同隊友爭執大打出手，結果被打成「熊貓眼」，唔少球迷認為熱刺更衣室不斷有負面消息傳出，並唔係空穴來風。

維頓漢變「熊貓眼」嘅原因冇辦法證實，但有網民就話呢個係佢嘅報應，事關維頓漢上季英超曾經對利物浦前鋒法明奴施「插眼」酷刑，今次可能就係「還眼」時間。維頓漢同熱刺只係得番1年合約，德國《踢球者》爆料話利華古遜已經準備出手搶人，如果維頓漢同隊友不和兼被普捷天奴冷落，離隊絕對唔出奇。

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