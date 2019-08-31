港超聯　富力R＆F大破和富大埔響頭炮

本季「中銀人壽超級聯賽」首輪賽事周六(31日)續戰，頭場先上演上季冠亞軍對決，和富大埔在大埔運動場硬撼富力R&F。富力憑利安高、基奧雲尼、林志堅、梁諾恆的入球，以4比1擊敗有辛祖一度追平的大埔。

比賽一開始，大埔馬上展現出「主場氣勢」，金玟基把握對手失誤單刀射遠柱，被周煜辰單手撲出，辛袓補射亦無功而回。直至10分鐘，富力站穩陣腳，林柱機左路傳中，基奧雲尼頭槌僅僅斜出。25分鐘謝家強右路傳中，後上的梁諾恆在禁區無人看管下「側身抽射」，陸平中及時擋出。30分鐘，林柱機左路主射罰球，惜被陸平中托出底線。8分鐘後，富力終於有回報，林志堅左路爆落底線，利安高禁區順勢抽入，富力領先1比0。大埔落後下積極反撲。41分鐘，辛祖禁區內笠射，被梁諾恆成功「護空門」。1分鐘之後，謝家強禁區內犯手球，辛祖射入12碼協助大埔追平。補時階段，基奧雲尼接應林志堅右路傳中，可惜「撻頭」，雙方踢成1比1 完半場。

下半場富力繼續強攻，57分鐘，伊高沙托尼右路角球，基奧雲尼接應梁諾恆「二傳」下頭槌破網，富力領先2比1。 4分鐘後，利安高主射罰球中柱彈出，基奧雲尼頭槌補中被陸平中回身救出。77分鐘，基奧雲尼右路橫傳，林志堅鏟射入網，拉開至3比1。大埔未有放棄，78分鐘大埔有辛祖禁區內射門被擋，陳文輝的補射亦告高出。83分鐘，梁諾恆禁區外遠射抽入，富力遙遙領先4比1，並以此比數擊敗大埔。

賽後和富大埔總監兼主教練馮凱文感激球迷對球隊不離不棄，承諾會作檢討並希望下場不再讓球迷失望。他又坦承球隊表現未達最佳水平：「如果球隊發揮得好啲，就算落敗，比數都唔會差咁遠，關鍵係第2、3球輸得太快，都係接連畀對手打反擊輸番轉頭，前面3叉戟效果唔太顯著。畢竟正式比賽同友誼賽唔同，對手各方面都比我哋優勝，希望吸收今次經驗之後再改善，我相信好快會贏波！」此外，據「馮Sir」透露，球隊已羅致年輕的一名喀麥隆中堅，預料下周到港。

富力R&F主教練楊正光承認球隊表現慢熱：「球隊入局時間比較慢導致上半場好困難，對手幾球差啲入波，加上佢哋主場氣勢好強，令到球員心理上有啲不知所措、陣腳有啲亂。同時間大埔運動場令到我哋好難去進攻，反而對手今場主守會容易啲。當我哋適應咗對手、場地、節奏，加上半場調節，後防緊密番、冇咁多漏洞畀對手嘅時候，我哋自然有方法入波，包括角球、罰球，慢慢控傳嘅時候對手暴露咗空位，我哋就有機會，加上下半場換入迪布利呢啲走動速度快嘅球員，令到進攻靈活啲，踢得更加好。」「光Sir」亦坦言球員今仗只踢出六七成水準，需日後再增強信心。他又大讚為球隊「埋齋」的中堅梁諾恆，指「細佬」在一對一防守大有進步，並認為此子值得香港隊正選一席。

香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃實習記者李浚𣇹