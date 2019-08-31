港超聯　倒戈被噓　伊高：依然感激大埔球迷

「我為大埔創造歷史，呢樣嘢係不變嘅事實，我依然好開心有好多大埔球迷支持我。」去季為和富大埔歷史性捧走聯賽冠軍的伊高沙托尼，相隔104天再度回到成名地大埔運動場，惟身上的球衣再不是綠色，而是代表富力R&F的白色。

南下作賽的富力向來備受球迷非議，過去兩季以盤扭、入球、助攻俘虜大埔球迷的伊高，這天回到熟悉的地方也難免遭受噓聲。然而，能夠舊地重遊，對這位4料「香港足球先生」來說，已十分難得：「好開心可以返嚟大埔運動場，呢度有好多球迷，不過我今場係為富力上陣，所以我要為球隊搏盡。」

成為傳媒追訪對象的伊高今仗雖然未有入球和助攻，但他堅信，不論自己還是球隊，俱有能力交出更好表現：「球隊開賽初段好似有啲緊張，加上草地質素麻麻，不過今場只係第一場比賽，下半場我哋表現都有改善，能夠打出自己嘅風格。」而富力R&F主教練楊正光更明言：「伊高只係發揮到六、七成功力，始終佢需要時間，之前喺大埔都要2季時間先可以同隊友夾得順暢，我對佢有期望嘅，相信佢可以再好啲！」到底伊高能否再次帶領球隊成為聯賽冠軍，甚至盡攬本地所有錦標，此時仍言之尚早，球迷們，拭目以待吧！