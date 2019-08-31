日本黃金軍團　身價最高唔係久保建英？

咁多球員外流，依家「藍武士」嘅總身價有幾貴？終於有答案嘞！

日本國家隊為準備下星期嘅國際賽，已經徵召23名國腳入伍，人選基本係人都估到，但係當中「海外組19人」最惹人注目，係「藍武士」史上招集外流球員最多嘅一次。而且日媒更首次為國腳編列身價排名榜，今次日本大軍嘅總身價達9,305萬歐元(約8億零422萬港元)，最貴係轉戰葡超波圖嘅中場中島翔哉，轉會費達2,500萬歐元！

身價前3名入面，中島翔哉、堂安律、富安健洋都係新一代球星，36歲門將川島永嗣就包尾成為最Cheap一個，反映出球圈後生當打最值錢嘅永恆定律。近期眾人關注嘅「日本美斯」久保建英，由於只係得18歲，仲係剛啱至進軍西甲未盡顯潛能，所以目前身價唔算高。

日本將會喺9月5日友賽巴拉圭，9月10日轉戰世界盃亞洲區外圍賽對緬甸。

日本23名國腳身價排名

排名 位置 球員（所屬球隊） 身價

1.中場 中島翔哉（波圖） 2500萬歐元

2.中場 堂安律（燕豪芬） 1000萬歐元

3.後衞 富安健洋（博洛尼亞） 900萬歐元

4.後衞 酒井宏樹（馬賽） 800萬歐元

5.後衞 吉田麻也（修咸頓） 700萬歐元

6.前鋒 大迫勇也（雲達不來梅） 500萬歐元

6.中場 南野拓實（薩爾斯堡） 500萬歐元

8.中場 伊東純也（亨克） 450萬歐元

9.中場 原口元氣（漢諾威） 250萬歐元

10.後衞 長友佑都（加拉塔沙雷） 200萬歐元

10.中場 柴崎岳（拉科魯尼亞） 200萬歐元

10.中場 遠藤航（史特加） 200萬歐元

10.中場 久保建英（馬略卡） 200萬歐元

14.後衞 安西幸輝（樸迪莫倫斯） 150萬歐元

15.中場 橋本拳人（FC東京） 120萬歐元

15.前鋒 永井謙佑（FC東京） 120萬歐元

17.前鋒 鈴木武藏（札幌） 110萬歐元

18.後衞 植田直通（布魯日舒高） 100萬歐元

19.門將 丹尼爾舒密特（聖圖爾登） 90萬歐元

20.門將 權田修一（樸迪莫倫斯） 80萬歐元

21.後衞 畠中槙之輔（横濱水手） 60萬歐元

22.中場 板倉滉（格羅寧根） 50萬歐元

23.門將 川島永嗣（斯特拉斯堡） 25萬歐元

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