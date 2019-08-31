港超聯　完場前入波　慕沙做贏波英雄

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（31日）假元朗大球場上演矚目之戰，由主隊佳聯元朗惡鬥有多名「堅家軍」坐鎮的東方龍獅。最終，東方龍獅憑基頓和慕沙的入球，以2比1擊敗佳聯元朗，打開新季勝利之門。

佳聯元朗今季有多名主力離隊，包括轉投客軍東方龍獅的慕沙，此子今仗夥拍艾華頓攻堅。賽事以元朗祖連奴的罰球直射揭開序幕，不過射門未能考驗葉鴻輝。元朗早段攻勢如狼似虎，基斯接應角球衝頂，再被「阿輝」接實。東方站穩陣腳後還擊，艾華頓左路直推勁射，皮球衝柱彈出。14分鐘，羅振庭在射入上季「最佳金球」的同一位置腳背抽射，惟今次略欠準繩高出。東方在24分鐘差點便先開紀錄，艾華頓直傳予慕沙施射，王睿及時趕至護空門力保不失。巴西「孖寶」不斷創造射門機會，今次又輪到慕沙右邊禁區頂起腳，但被葉嘉宇飛身托出，雙方半場互交白卷。

易邊後雙方戰況膠著。元朗後備入替的卡真奴曾接應一個黃金機會，惟此子在門前猶豫不決，被東方後衞趕至解圍。東方及後換入中華台北新援陳浩瑋以及鍾偉強意圖加強攻力，可是他們的「如意算盤」未能打響，之後更被元朗偷襲得手。祖連奴70分鐘左路扭過對手傳中，門前混戰之下曾梓軒後上篤入，元朗打破僵局。東方在尾段施以強攻，其中包括陳浩瑋77分鐘窄位起腳，以及迪高82分鐘的罰球直射，不過均未能考驗葉嘉宇。他們的努力終在83分鐘得到回報，鍾偉強左路傳中，後上的基頓近門頂入，助東方扳平1比1。比賽在尾段再起高潮，迪高帶球反擊傳中，尾柱的慕沙銅頭一搖，皮球飛入網窩，東方臨完場前反超2比1。

最終，客軍東方龍獅在先落後一球的情況下，憑基頓和慕沙的入球以2比1擊敗有曾梓軒先開紀錄的佳聯元朗，取得聯賽首場勝利。