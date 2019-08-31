港超聯　提早開操見成果　梁諾恆：正晒！

梁諾恆在對和富大埔一役中，多次接應死球攻門，更成功射入一球「世界波」，賽後「細佬」謙虛表示：「唔喺單單靠自己，都係多得隊友啲走位同球隊配合，令到自己可以有咁多機會。」不過「細佬」唔係太滿意失咗一球：「當然唔係一件開心啲事，希望自己之後做好防守先，當然可以幫到球隊進攻就Perfect !」

季初狀態咁弗，「細佬」表示暑假加操幫助自己好多：「自己提早7月1號返廣州備戰新球季，所以休息時間大約只有十日，另外都有請教練設計Program，在吸收營養作出改善和提升個人力量，始終唔想停落嚟咁耐。」

對於球隊今場的狀態，「細佬」坦言只有六、七成：「球隊開波比較慢熱，頭一、兩分鐘已經可以失第一球，再加上連續落咗幾日雨，希望之後可以透過直式比賽去提升球員狀態。」「細佬」亦相信八位新球員可以很快融入球隊打法：「今年大家7月頭已經全部歸隊，所以球場內外了解都多咗，期待𠳔地之後發揮得更好。」

談到個人目標，梁諾恆希望能夠在球隊站穩正選陣腳，在香港隊爭取更多出場時間，幫富力贏波拎到冠軍。除此之外「細佬」希望可以變得更「彈性」：「好像富力中很多球員，例如Sean （即謝家強） 等都可以踼多個位置，相反自己淨喺可以踼中堅，球會同香港隊始終內部競爭咁大，必須要一直進步。」

文：香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃●實習記者李浚𣇹