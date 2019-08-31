【賽後解碼】占士仔着火　曼聯一樣撐唔住

今晚(31號)英超頭場，曼聯雖有新星丹尼爾占士近4仗轟3粒，但打多個之下，作客仍被「聖人」修咸頓逼和1比1，連續3場聯賽失分之餘，近19場正式賽事只得1場冇失波，防線堅唔穩陣。

由於安東尼馬迪爾因傷缺陣，曼聯主帥蘇斯克查將「福仔」拉舒福特移前打中鋒，並用老將桑馬達取代連格作後上支援，雖然開波後修咸頓藉地利係威係勢撳住搶，但去到10分鐘，麥湯米尼妙傳畀丹尼爾占士，佢於左路殺入禁區扣番大位，嚟個炮彈式勁射破網，開季4場聯賽入3粒，旺到冇朋友。

易邊後「聖人」大舉反撲，58分鐘曼聯門神迪基亞打手拳打出不遠，奇雲丹素右路傳中，中堅維斯達加特力壓域陀連迪路夫頂成1比1。不過冇耐助攻嘅奇雲丹素因飛剷麥湯米尼，「兩黃一紅」被逐。紅魔先後換入連格、尼曼查馬迪及格連活特，加強攻力，可惜未攻破修咸頓嘅鐵桶陣，最終各一言和。

曼聯唔單止連續3場聯賽失分，連埋今仗在內，佢哋自從今年2月以來，近19場正式賽事，只得1場保持清白之身，堅尷尬。雖然紅魔今夏已重金購入右閘雲比沙卡同哈利馬古尼，但一來新防線組合仍未夾熟，二來中場未能起到屏障作用，只得防中麥湯米尼不斷執漏係唔夠，而且紅魔已經6個月聯賽作客(共6場)不勝，咁點爭前4呀。

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