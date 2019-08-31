港超聯　「子彈」弗爆！冠忠南區旗開得勝

「中銀人壽超級聯賽」的周六（31日）「三響砲」來到尾場，晚上8時假旺角大球場由冠忠南區迎戰標準流浪。冠忠南區憑夏志明上半場梅開二度，以及下半場陳廣豪的頭槌，以3比1輕取有歐陽耀冲「破蛋」的標準流流浪，全取3分。

比賽初段，戰況比較膠著，直至15分鐘，流浪左閘潘柏安傳中，劉智樂近柱撞射，被謝德謙一抱入懷。3分鐘後，安達乘着對方頭槌解圍不遠遠射，惜一飛沖天。21分鐘，南區左翼迪亞高落底傳中，惟夏志明衝頂高出。25分鐘，流浪的簡尼迪在左路半傳半射下中柱彈出。流浪雖稍佔上風，但南區的把握力始終技高一籌，39分鐘，夏志明在門前混戰下快一步射入，為南區先拔頭籌。3分鐘後，迪亞高以一己之力壓落底線地波傳中，伏兵遠柱的夏志明撞入，助南區上半場領先2比0。

易邊後南區繼績進攻，先有迪亞高的兩球左腳近射高出。56分鐘，南區的查維斯有一次半單刀機會，惜未能再度射破被陳栢浩的十指關。61分鐘，簡尼迪右路帶入大位起腳，被謝德謙輕鬆沒收。僅僅4分鐘後，安基斯利用速度突破，單人匹馬殺入禁區，惟角度太正未能成功叩關。南區在比賽後段奪回主動權，74分鐘高美斯禁區外的笠射稍稍高出，隨後的罰球亦吿高出。戰至83分鐘，南區再次取得入球，劉浩霖右路斬中，陳廣豪近門頂入，南區擴大領先優勢至3比0。補時3分鐘，流浪雖有歐陽耀沖門前建功，仍無阻冠忠南區以3比1勝出這場賽事。

為南區鎖定勝局的陳廣豪盼能以入波爭取正選席位，同時強調不論正選還是後備，每次落場都會搏命！問及慶祝動作的含義時，他笑說只是學習利物浦球星費明奴。至於另一入球功臣夏志明則謙稱能攻入2球是幸運，又謂過去幾季已證明自己能力，現時入選香港隊是合適的時機。

至於為流浪破蛋的歐陽耀冲期望以入球鼓勵年輕隊友，即使輸掉幾球仍不應放棄，畢竟球員自身實力不俗，期望下場比賽能減少不必要的犯錯。他又指過去的事已不作他想，現時全力投入今季，希望下場能為球隊爭勝。